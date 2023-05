Tempo di rinnovi in casa Inter. Oltre alle firme di Bastoni e Dzeko, è in arrivo anche quella di de Vrij. Pastorello, agente del difensore olandese, ha già avuto diversi incontri con i dirigenti nerazzurri e la trattativa entrerà nuovamente nel vivo dopo la finale di Coppa Italia. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il suo ingaggio potrebbe passare da 4,2 milioni di euro netti all'anno a una cifra di poco inferiore ai 4 milioni per le prossime due stagioni. Nel frattempo gli era arrivata un'offerta dal Villarreal.