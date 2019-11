In vista di Borussia Dortmund-Inter, matchday 4 della fase a gironi della UEFA Champions League 2019-2020, ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre in programma per la giornata di lunedì 4 novembre 2019:





Ore 13.30 - Conferenza stampa Borussia Dortmund presso il "Signal Iduna Park"



Ore 16.00 - Official training Borussia Dortmund presso "BVB Training Ground Brackel" (15 minuti aperti ai media)



Ore 18.30 - Conferenza stampa FC Internazionale Milano presso il "Signal Iduna Park"



Ore 19.00 - Official training FC Internazionale Milano presso il "Signal Iduna Park" (15 minuti aperti ai media)