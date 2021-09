L'Inter di Simone Inzaghi va ad alti e bassi, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il tempo e le domande, l’Inter viaggia a due velocità, non è ancora continua, ha picchi di rendimento che spingono gli allenatori avversari - ultimo De Zerbi - a dire «quest’anno è una squadra ancora più consapevole della propria forza» e bassi che qualche punto interrogativo lo stimolano. C’è un rendimento in campionato e uno in Champions, a giudicare dai risultati. C’è un squadra che quando l’asticella si alza - Atalanta e le due gare europee - non riesce a vincere e fa il pieno di rimpianti”.