La Cremonese mette gli occhi su Lucien Agoumé. Oggi allo stadio di Lugano per l'amichevole dell'Inter, in tribuna al fianco dell'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta c'è Ariedo Braida, consulente del club giallorosso. Che, dopo aver preso il portiere romeno Radu, studia il centrocampista francese classe 2002, rientrato a Milano dopo aver trascorso la passata stagione in prestito al Brest in patria.