Gli occhi dell’Inter sono sempre vigili sui più giovani, a maggior ragione se a sponsorizzarli è Javier Zanetti. Il vicepresidente è sempre in prima linea sui talenti provenienti dal suo paese, ha giocato un ruolo chiave anche nella trattativa Lautaro, che aveva ormai raggiunto un accordo di massima con l’Atletico Madrid, prima di strappare tutto e firmare poi per l’Inter, che lo ha corteggiato con i continui viaggi di Ausilio in Argentina. Il nuovo talento finito sul taccuino è un altro attaccante, categoria 2004.



TALENTO ARGENTINO - Parliamo di Gonzalo Bustos, giocatore rapido e talentoso. Il ragazzo ha già raggiunto Milano e svolto i primi provini, lasciando buone sensazioni. Il giovane attaccante è cresciuto nell’Atalaya e ha svolto lo stesso percorso di un altro Primavera, Franco Vezzoni, che tanto bene sta facendo agli ordini di Madonna. Bustos ha già giocato in Europa, in terza divisione spagnola, dove ha vestito la maglia del San Fernando e attirato su di sé l’interessi di numerosi club. Ma per Gonzalo non c’è dubbio, l’Inter ha la priorità e Zanetti, si spera, arricchirà il suo curriculum con un nuovo talento.