Riecco la coppa. A dieci anni di distanza, l'Inter è pronta a tornare ad alzare le braccia al cielo: lo farà domenica pomeriggio, intorno alle 17, dopo la partita contro l'Udinese, quando capitan Handanovic solleverà il trofeo dello scudetto.Nelle ultime ore, secondo La Gazzetta dello Sport,. Società di gestione patrimoniale globale americana con 900 dipendenti in tutto il mondo, Oaktree ha già investito circa un miliardo di euro in Italia, nel settore degli alberghi e tre anni fa si interessò alla Sampdoria.. Niente liquidità, invece, destinata al mercato: sarà un('altra) sessione di autofinanziamento, come esplicitamente chiesto dal presidente Zhang.. L'Inter è pronta a (ri)alzare una coppa, ma la vera partita si gioca fuori dal campo...