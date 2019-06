Altra lunga giornata nella sede dell'Inter, con il lungo summit tra i dirigenti nerazzurri e Federico Pastorello, intermediario che in queste ore ha curato la trattativa per l'esterno dell'Hertha Berlino Valentino Lazaro: siamo ormai ai dettagli per l'arrivo dell'austriaco classe 1996. L'Hertha chiedeva 25 milioni mentre l'Inter ne offriva 20, l'accordo si è trovato a metà strada: 22 milioni più bonus, l'affare è in via di definizione. Dopo aver proposto al giocatore un contratto fino al 2024 a 1,5 milioni di euro a stagione, è probabile che l'annuncio ufficiale arrivi dopo il 30 giugno per caricare i costi sul prossimo bilancio.



ACCONTENTATA L'HERTHA - Accontentata quindi quasi totalmente la richiesta dei tedeschi, che chiedevano 25 milioni: Lazaro è reduce da una stagione da 3 gol e 6 assist in 34 partite tra Bundesliga e Coppa di Germania