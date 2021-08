Il primo acquisto in attacco dopo la partenza di Lukaku potrebbe essere Edin Dzeko. L’Inter ha raggiunto l’accordo con il calciatore sulla base di un biennale a sei milioni di euro a stagione e punta a chiudere la trattativa entro mercoledì, per consegnare subito a Inzaghi una punta con cui lavorare, visto che per l’avvio di campionato il tecnico nerazzurro, oltre al partente Lukaku, non avrà a disposizione neanche Lautaro perché squalificato.



IN ATTESA - I nerazzurri attendono solo l’ok della Roma, adesso alla ricerca di un sostituto che possa rimpiazzare il bosniaco. Dopo tre anni di tentativi, Dzeko e l’Inter potranno, forse, finalmente abbracciarsi. Ma i colpi lì davanti non sono finiti, Inzaghi attende anche Zapata è presto l’Inter si metterà a trattare con l’Atalanta.