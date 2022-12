L'Inter nei prossimi giorni dovrà valutare il da farsi per quanto riguarda alcuni riscatti. Uno dei nomi al centro delle valutazioni è quello di Francesco Acerbi, in prestito dalla Lazio. Il giocatore, viste le frizioni con l'ambiente biancoceleste, difficilmente tornerà nella capitale. Per questo l'Inter può approfittarne per ottenere uno sconto rispetto ai 4 milioni chiesti da Lotito per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore. Lo riporta Tuttosport.