Il difensore dell'Inter Francesco Acerbi ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Milan nell'andata delle semifinali di Champions League:



"Siamo entrati male nel secondo tempo, non è ancora finita perché c'è il ritorno. Io per lo meno non sento Istanbul vicina, penso nemmeno la squadra, bisogna tenere alta la concentrazione. Leao per loro è un valore aggiunto, è il più forte giocatore che hanno. Abbiamo giocato bene, ma ancora non è fatta"