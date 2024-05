Inter, Acerbi si opera e salta gli Europei

questa la notizia resa nota dal comunicato ufficiale della FIGC. Il difensore dell’Internonostante la gestione delle ultime settimane, in cui Inzaghi, proprio in vista dell’Europeo, gli aveva consentito di riposarsi e allenarsi in funzione della Nazionale. Acerbi aveva voluto giocare le ultime due partite contro Lazio e Verona proprio per testare le sue condizioni fisiche ma neanche gli antidolorifici gli hanno garantito la tregua e allora la decisione, dopo un ex di controllo, è stata inevitabile.

Acerbi ha provato a gestirsi per mettersi a disposizione di Spalletti e della Nazionale, ma il persistere del dolore ha spinto il calciatore a non rischiare. Un atto di responsabilità verso se stesso, verso la Nazionale e anche verso la stessa Inter, che nei prossimi giorni stabilirà insieme a lui il programma di recupero.