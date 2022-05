Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex difensore dell'Inter, Lele Adani, esprime la sua sul possibile addio di Vidal ai nerazzurri e sul centrocampista che prenderebbe in nerazzurro al posto del cileno. Per Adani c'è tempo anche per una battuta su Perisic.



“Perisic è stato uno dei giocatori più forti del campionato, forse il più forte, e lo hai perso, sicuramente per favorire Gosens. Se va via Vidal, io prenderei De La Cruz”.