Intervistato da Libero, l'ex difensore dell'Inter, Lele Adani, ha espresso la propria opinione in merito ai nerazzuri.



"L'Inter deve fare i conti con una realtà finanziaria che gli ha impedito di arrivare a Dybala o Bremer - le sue parole -. Il ritorno di Lukaku? Nel gioco di Conte il colosso belga aveva un ruolo mortifero. Inzaghi però ha diversificato lo spartito tattico e Romelu, in condizioni fisiche ottimali, si dovrà adeguare. Vi siete chiesti come mai Lautaro, senza Lukaku, ha giocato la sua miglior stagione?