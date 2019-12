L'Inter vuole regalare a Conte i rinforzi giusti per consentirgli di competere con la Juve fino a fine torneo. Perso Kulusevski, accasatosi alla Juventus, per l'attacco quello di Giroud è un nome da tenere sotto osservazione nel caso dovesse partire Matteo Politano. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come per il centravanti francese ci sia anche un po' di concorrenza.



“Lo stesso Giroud la settimana scorsa faceva quadrato attorno alla situazione che lo vede in uscita dalla Premier e legato - oltre all'ipotesi Inter - alla soluzione di una seconda parte di stagione nel Lione. I prossimi avversari della Juve in Champions potrebbero giocare al rialzo rispetto all'offerta dell'Inter. La concorrenza c'è, con Marsiglia e Bordeaux allo stesso modo alla finestra. Quello che di sicuro ha in testa Conte è di ottenere un attacco di tutto rispetto - ancora più delle 27 reti che fin qui gli hanno garantito Lukaku e Lautaro - per un'Inter sempre più competitiva”.