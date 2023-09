Sorpresa pere il. La nazionale dinon conterà su Alexisper la trasferta invalida per lo start delle. L’indiscrezione è di El Deportivo ed è riportata da La Tercera. Il selezionatore ha deciso di escludere l’interista a causa dei problemi fisici che l’hanno tenuto ai box negli ultimi tre mesi. Lasciato ile tornato, il cileno non è ancora sceso in campo.Già in conferenza stampa, Berizzo aveva fatto intendere di non poter contare del tutto sul suo giocatore più rappresentativo. "Se Alexis è qui è perché è disponibile per giocare dall’inizio. Ma devo anche chiarire cheVogliamo essere cauti e per questo lo abbiamo sottoposto ad esami di controllo.L’idea del ct era quella di concedergli, in modo da testarlo per averlo pronto da titolare contro la Colombia. I risultati dei suoi test fisici però lo hanno portato a più miti consigli:. Un ulteriore intoppo che di certo non fa contenta neanche l’Inter che, per riavere il suo quarto attaccante, dovrà attendere ancora.