L'Inter è alla finestra, Marotta sogna di soffiare Paulo Dybala alla Juventus e gli ultimi accadimenti sembrano aver inasprito ancor di più i rapporti tra il calciatore argentino e il club bianconero, tanto che la Gazzetta dello Sport, arrivati a questo punto, si chiede: è giusto farne una questione di soldi? La discussione tra i due, secondo quanto riporta “la Rosea”, è nata a seguito di una richiesta avanzata dal calciatore (come portavoce della squadra) al tecnico, in cui esprimeva la volontà di avere a disposizione qualche ora di libertà al posto dell'allenamento.



“Il confronto , che nel calcio è successo altre volte e altre volte succederà, non avrà necessariamente conseguenze ma è indicativo del momento della Juve in generale e di Dybala, più che di Cuadrado, in particolare. Paulo storicamente agli occhi della Juve e dei suoi tifosi ha l’aspetto del predestinato, il campione di domani che piace ai tifosi ed è innamorato della Juve, come ha dimostrato con scelte coraggiose - il no alla Premier - e non semplici. Quando si parla di lui però da mesi si finisce sempre per fare riferimento a firme e milioni, litigi abbozzati a distanza con i dirigenti e frasi al veleno dell’amministratore delegato. La gioia di stare insieme, sparita. La leggerezza del mancino più puro del campionato, ormai un ricordo. E allora, se è così, quanto ha senso andare avanti? Quanto ha senso farne una questione di soldi”?