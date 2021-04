L'Inter è alla ricerca di un secondo portiere, più competitivo di Radu o Padelli. Come riporta Tuttosport, i nerazzurri sono proprietari di due giocatori in prestito, Brazao e Di Gregorio. Difficile, però, vederli in prima squadra: il sogno resta Musso, ma servono tanti soldi. L'alternativa va cercata sul mercato, alla migliore occasione tecnico-economica.