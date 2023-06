Arriva la conferma. Nacho Fernandez rimarrà al Real Madrid anche nel corso della prossima stagione. Il 33enne giocatore spagnolo, fondamentale nelle rotazioni di Ancelotti, era in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno ma ha deciso di rimanere legato ai Blancos come dichiarato a TVE 1: “La mia volontà va di pari passo con quella della società e della mia famiglia. Ci sono sempre offerte ma ho deciso di rimanere a Madrid. Ne sono molto felice”. Manca quindi solo l’annuncio da parte del club di Florentino Perez per ufficializzare il suo rinnovo stagionale. Beffata quindi l’Inter che puntava l’iberico come possibile innesto a parametro zero per la prossima annata.



IL RETROSCENA DELL’OFFERTA NERAZZURRA – Il club di Viale della Liberazione era infatti molto vicino a siglare un accordo con il difensore classe 1990, secondo i dettagli forniti dal programma radiofonico El Larguero. Si parlava di un contratto di tre anni, con un ingaggio superiore a quello attualmente percepito dai Blancos, ovvero 4 milioni di euro, grazie al decreto crescita, e garanzie sull'impiego da parte di Simone Inzaghi.