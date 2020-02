Neanche il tempo di archiviare Sanremo e subito derby. Amadeus, noto tifoso dell'Inter, è infatti partito in direzione Milano, dove è pronto ad assistere a Milan-Inter. Intercettato da Inter Tv, ha dichiarato: "Sono direttamente arrivato da Sanremo, senza neanche passare per casa. Un derby non si può perdere. Le mie sensazioni sono assolutamente buone, perché Conte sta svolgendo un lavoro straordinario. La colonna sonora di questa sfida? 'Sei la più bella del mondo' di Raf. Per i tifosi è una grande gioia, noi interisti facciamo molto gruppo".