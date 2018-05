Intervenuto a Rmc Sport, l'ex attaccante della Juve, Amauri, parla della voce di mercato che tiene banco negli ultimi giorni, ovvero quella che riguarda un ipotetico scambio Higuain-Icardi tra l'Inter e la sua ex squadra.



“Per Icardi sarebbe difficile passare dall’Inter alla Juventus, mentre credo che in bianconero possa arrivare un giocatore come Cavani. L’ho conosciuto quando era piccolo, ora è un super attaccante di livello mondiale. È da tempo che Cavani è un pallino della Juventus, può essere la destinazione perfetta per lui: ora aspettiamo le mosse del PSG, che potrebbe fare il colpo Ronaldo. Se cederei Higuain? Vedremo che Mondiale farà”.