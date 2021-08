Il Chelsea stringe per Romelu Lukaku, con l'Inter che attende l'offerta da 130 milioni di euro. Ma c'è un piccola retroscena da raccontare riguardante il belga: nei mesi scorsi il Manchester City aveva avviato i colloqui con i nerazzurri per Big Rom, ma lo stesso giocatore aveva detto no, in quanto non interessato. Ma ora l'aria è cambiata.