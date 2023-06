Nel mare magnum di possibili obiettivi di mercato accostati in queste settimane al Genoa spunta oggi anche il nome di Roberto Gagliardini.



Il centrocampista dell'Inter in procinto di svincolarsi dai nerazzurri a fine mese dopo sei anni vissuti tra alti e bassi all'ombra della Madonnina sarebbe, secondo Il Secolo XIX, un profilo gradito ad Alberto Gilardino per rinforzare la propria linea mediana.



Il 29enne che l'Inter acquistò dall'Atalanta nel 2017 per 22 milioni di euro rappresenta una ghiotta occasione a parametro zero per molte società di A. Non a caso il suo nome nelle scorse settimane è stato accostato alla stessa società bergamasca oltre che a Lazio, Milan e Sassuolo.



Il Genoa troverà a batterne la concorrenza, offrendo al giocatore la certezza di un posto da protagonista in rossoblù.