In casa Inter continua il dualismo tra André Onana e Samir Handanovic per quanto riguarda la porta: nella già decisiva partita di domani in Champions League, a Plzen contro i cechi del Viktoria, valida per la seconda giornata e assolutamente da non fallire per i nerazzurri, visto il doppio scontro alle porte con il Barcellona, Simone Inzaghi dovrebbe puntare ancora una volta sul camerunense, favorito per una maglia dal 1', mentre Samir Handanovic, dopo l'ottima prestazione disputata contro il Torino in campionato, dovrebbe sedersi nuovamente in panchina.