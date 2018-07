Dopo l'inizio col botto, il mercato dell'Inter è entrato in una fase di riflessione. Tanti i colpi già piazzati da Piero Ausilio (dagli svincolati de Vrij e Asamoah a Lautaro Martinez, Nainggolan e Politano), che ora deve individuare le ultime due pedine utili a completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti: un terzino destro e un centrocampista centrale.



VOGLIA DI INTER - Il preferito dalla società di corso Vittorio Emanuele per raccogliere l'eredità di Joao Cancelo sulla corsia destra è sempre Sime Vrsaljko: esperienza in Serie A e a livello internazionale per il classe '92, che a sua volta vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia e, in particolar modo, il passaggio in nerazzurro. Due parti su tre sono d'accordo, ma a bloccare la buona riuscita dell'affare c'è sempre l'Atletico Madrid.



NODO FORMULA - I Colchoneros, infatti, non si opporrebbero alla partenza del croato, ma - anche dopo l'ottimo Mondiale dispiutato - vogliono 30 milioni di euro e, soprattutto, un'operazione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Due formule che, al momento, l'Inter non può proporre e infatti l'ultima offerta nerazzurra è per un prestito oneroso, da cinque milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. L'Inter vuole Vrsaljko e Vrsaljko vuole l'Inter, ma per convincere l'Atletico servirà altro.