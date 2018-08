Due partite, zero gol in campionato. Nella stagione 2018-19, Mauro Icardi non è ancora riuscito a sbloccarsi in maglia nerazzurra. Un'anomalia per il bomber argentino che, come spiega la Gazzetta dello Sport, solo nel 2015-16 aveva avuto un avvio simile. Spalletti chiede all'ex blucerchiato un lavoro diverso, potrebbe essere la nascita di una nuova Repubblica, fondata su principi diversi.



“L’Inter è una repubblica fondata sul lavoro, certo. Ma un po’ anche sui gol di Mauro Icardi, quota zero assoluto dopo due partite di campionato effettivamente giocate: non è la normalità, per capirsi da quando è all’Inter a Maurito è capitato solo nella stagione 2015-16. Icardi con il Torino ha dimostrato un certo spirito di adattamento a quanto gli chiede con forza Spalletti, ovvero la capacità di dialogare con i compagni e allargare il suo perimetro di gioco”.