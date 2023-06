Nelle ore in cui l'prova a chiudere per, CEO dell', ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato saudita: "In Arabia Saudita hanno iniziato ad investire nelle infrastrutture anni fa. Ora lo fanno sui calciatori. Probabilmente in futuro sarà uno dei campionati più importanti del mondo. Dobbiamo uscire dalla logica per cui esista solo l’Europa nel calcio", riporta Nerazzurrisiamonoi.it.