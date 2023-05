, amministratore delegato dell', ha parlato a Libero e si è soffermato sull'di martedì sera in occasione della semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan: ". Al di là delle battute, si vede che in queste occasioni il club ha una grande capacità di gestione e organizzazione dell’evento., perché non siamo in grado di poter offrire quei servizi a valore aggiunto che in partite di questo livello sarebbero assolutamente primari anche per alzare ancora di più il valore degli incassi".- "Siamo contenti e soddisfatti del risultato che andremo a ufficializzare; quindi, record storico per il club, per tutta la serie A e che penso sia anche uno degli incassi più importanti a livello europeo, ma dall’altro lato se oggi avessimo avuto un nuovo impianto questo numero sarebbe stato ampiamente superato. Solo per fare un esempio concreto, recentemente siamo stati a giocare una partita a Lisbona e siamo stati anche, durante il Group Stage, a Monaco di Baviera, parlo di due stadi che sono stati costruiti per un Europeo e per un Mondiale e si vede immediatamente la differenza e la capacità di offrire servizi, perché noi oggi a San Siro abbiamo 30 Sky box e una corporate hospitality pari a circa il 2,5/3% della capienza media dello stadio, mentre i due stadi che ho menzionato prima avevano 120 Sky box con una corporate hospitality che mediamente negli stadi europei è intorno al 18%. Se avessimo avuto un impianto moderno oggi a disposizione avremmo fatto un incasso ben superiore ai 12 milioni. Le stime che noi abbiamo fatto su un nuovo impianto rispetto a San Siro, sia per l’Inter che per il Milan, dovrebbero generare circa 50 o 60 milioni di euro in più all’anno per club".- "L’avanzamento nella competizione più importante a livello europeo come lo è la Champions ci sta portando un valore aggiunto in termini di incassi, cosa che non era prevista all’inizio della stagione, perché pensavamo di avere un percorso più limitato. Questo sta generando, anche qui, un record storico di incassi da stadio sull’intera stagione, perché supereremo gli 80 milioni. Questo è un numero mai raggiunto e mi trovo a ripetere che se avessimo avuto un altro stadio, con una stagione di questo tipo,. Quindi la nostra volontà, quello su cui l’Inter sta puntando, è di avere un proprio e nuovo impianto moderno, da mettere a disposizione ai propri tifosi, riconoscendo il fatto che San Siro è uno stadio iconico e riconosciuto in tutto il mondo, ma la nostra capacità di guardare al futuro, volendo dare un impianto moderno alle nuove generazioni, ci rende convinti del fatto che saremo in grado di garantire sia la storicità e l’iconicità di San Siro, ma in un altro impianto".