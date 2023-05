Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato all'uscita dell'Assemblea di Lega Serie A, svoltasi presso la sede del Coni a Roma, e si è soffermato sulla finale di Coppa Italia di questa sera contro la Fiorentina: "Siamo fiduciosi, come sempre. La Fiorentina è temibile, soprattutto in queste occasioni. Per loro è una finale importantissima".



MAIN SPONSOR - "Novità? Pensiamo alla partita di stasera, poi vedremo con calma".