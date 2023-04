L'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello ha dichiarato a margine di un evento presso l'Università Bocconi di Milano: "Dopo 20 anni tornare a giocare un derby che vale la finale di Champions League rappresenta tanto anche per la città di Milano e per tutto il calcio italiano. Ci aspettano due sfide esatanti, sarà una grande festa e poi vedremo chi andrà a Istanbul. Chiaramente raggiungere risultati di questo tipo, anche non preventivati a inizio stagione, aiuta molto dal punto di vista della sostenibilità e della solidità finanziaria".







"Per noi è comunque importante raggiungere il quarto posto. Ma bisogna riconoscere che, arrivando a giocare 5 finali negli ultimi 2-3 anni, significa che il progetto e la strategia hanno dato i loro frutti. Adesso c'è una parte finale di stagione molto interessante, che aiuterà il club anche sotto l'aspetto finanziario. Oltre all'entusiasmo dei tifosi, che non aspettano altro di vedere queste partite e di potersi esaltare per i risultati dei ragazzi, i quali stanno facendo un'ottima stagione. Rivedere il progetto tecnico senza la qualificazione alla prossima Champions League? Questa domanda è prematura, ci sono ancora tante partite importanti da giocare da qui a fine stagione e in questo momento dobbiamo rimanere concentrati".



"Sullo stadio non ci sono novità, il procedimento è ancora aperto e dovremo dare una risposta al comune insieme al Milan. Il nuovo San Siro è sempre stato il progetto principale per noi e lo è ancora. Se poi il Milan si sfilerà, dovrà comunicarlo".