L'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, ha parlato a Inter.it per ringraziare i partner che sono stati accanto al club nel corso della stagione: "Al termine di una stagione lunga e ricca di soddisfazioni, vogliamo ringraziare tutti i nostri partner per la vicinanza e il supporto mostrati ogni giorno. Il legame con ognuno di voi è quello tra brand forti, in costante crescita. Siamo un brand sempre più internazionale che, grazie agli importanti investimenti della proprietà, è pronto a godere di infrastrutture nuove e all'avanguardia nelle quali anche voi, nostri partner, potrete essere protagonisti".