L’Inter è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione. Si cerca un numero 1 che possa sostituire Handanovic in caso di partenza o affiancarlo qualora lo sloveno resti in nerazzurro. Il nome più caldo in queste ultime ore, come riporta Sport Mediaset, è quello di Alphonse Areola, in scadenza con il Paris Saint Germain. Il portiere classe ’93 potrebbe non rinnovare il suo contratto vista la presenza “ingombrante” di Gigi Buffon al PSG. Potrebbe rappresentare dunque un’ottima occasione a parametro zero. Inoltre i nerazzurri hanno seguito con particolare attenzione il match di Nations League di ieri sera fra Germania e Francia, dove Areola ha esordito con la maglia della nazionale francese e si è reso protagonista di un’ottima prestazione, salvando più volte il risultato.