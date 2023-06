L’Inter ha individuato il suo primo rinforzo, decisivi sono stati i contatti con i familiari avvenuti nei giorni scorsi, quando Ausilio ha illustrato al ragazzo il progetto futuro che il club ha intenzione di impostargli attorno. Yann Bisseck è un classe 2000, gioca prevalentemente a sinistra, nonostante sia il destro il suo piede migliore, i 196 cm di altezza ne fanno un colosso, ma non per questo scadente dal punto di vista tecnico, anzi. Ama rientrare tagliando il campo e calcia bene verso la porta avversaria, bravo anche di testa, come naturalmente la sua altezza lascia immaginare.



COLPO IN PROSPETTIVA - L’Inter verserá la clausola rescissoria di circa 7 milioni di euro nelle casse dell’Aarhus, i nerazzurri avranno così un giocatore che può crescere, e bene, alle spalle di Bastoni, ma anche bravo, nell’eventualità, ad interpretare altri ruoli.

Ausilio e Baccin lo seguivano da tempo, e seppur con cautela, com’è giusto in questi casi visto che parliamo di in classe 2000, pensano di aver realizzato un grandissimo colpo in prospettiva. Velocità, forza fisica e cattiveria agonistica ne fanno un profilo adatto al campionato italiano. Il primo rinforzo dell’Inter per la stagione 2023-2024 ha un nome e un cognome: Yann Bisseck.