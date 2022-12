I giorni passano e Mouctar Diakhaby non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno col Valencia. La risposta del difensore guineano in merito alla proposta di rinnovo non arriva, riferisce la stampa spagnola, e adesso gli iberici temono veramente di perdere a zero il classe 1996. Una buona notizia per l'Inter, interessata ad ingaggiare il centrale per rimpolpare il reparto arretrato.