Tra l’Inter e Stefan De Vrij non finirà: il difensore olandese vestirà la maglia nerazzurra fino al 2025 e ha comunicato ai dirigenti dell'Inter che è pronto ad accettare la proposta presentata ufficialmente dal club ormai da qualche mese, un biennale cioè alle stesse cifre attuali (4 milioni di euro netti a stagione).



INCONTRO - Nei prossimi giorni, in casa nerazzurra ci sarà una riunione per dare forma a un accordo fondamentale per le sorti della rosa, visto che il club di viale della Liberazione perderà a giugno già Milan Skriniar a zero. De Vrij continuerà a essere un pilastro nerazzurro, almeno per i prossimi due anni.