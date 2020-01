In campo l'Inter contro l'Atalanta, nell'ultimo anticipo della 19esima giornata di Serie A. A San Siro, Lukaku sfida Zapata, Lautaro sfida Gomez, Conte sfida Gasperini. A dirigere la gara Gianluca Rocchi, assistito da Carbone e Giallatini. Doveri, invece, è il quarto uomo, mentre al Var ci sono Irrati e Vivenzi. Calciomercato.com vi racconta gli episodi da Moviola più significativi



89' - Ammonito Malinovskyi, che atterra in scivolata Brozovic.



87' - Rigore per l'Atalanta: Malinovskyi si inserisce in aera su una palla scodellata da un compagno, quando sta per stoppare il pallone, da dietro arriva Bastoni: c'è il contatto, per il direttore di gara è rigore.



82' - Godin atterra Gomez al limite dell'area: ammonito il Flaco, con il capitano dell'Atalanta che era partito a tutta velocità.



65' - Giallo per Sensi che atterra Gomez.



42' - Giallo per Palomino: intervento duro su Sensi, in scivolata, ammonito il centrale nerazzurro. Ammonito anche Conte, che protesta ed entra così in diffida.



40' - Toloi protesta per un rigore su una mischia in area. Punizione defilata di Gomez, colpo di testa del centrale dell'Atalanta, para Handanovic, sulla respinta Toloi va sul pallone e cade per terra dopo un contatto con Lautaro (che lo ostacola col braccio), caduto in seguito allo stacco aereo. Rocchi si confronta con gli addetti al Var, che conferma: non c'è rigore.

8' - Giallo ad Hateboer: intervento in scivolata di Hateboer su Biraghi, considerata troppo aggressiva. Ammonizione per il numero 33 dell'Atalanta.