il quale attende un portiere dal giorno della cessione di Onana e che sarà costretto ad aspettare ancora qualche giorno, visto che la definitiva fumata bianca è attesa per l'inizio della prossima settimana.che invece era partito insieme alla squadra.- Quello di domani sarà l’ennesimo confronto tra le parti, che comunque hanno sempre tenuto vivi i contatti. (LEGGI QUI) . Inevitabilmente, però,Negli ultimi giorni è stato proposto con insistenza il profilo didopo la non brillante esperienza in Premier, che di sicuro non accresce la sua autostima. Ogni punta si porta dietro il bugiardino con le controindicazioni, ma adesso è ora di scremare.- Per il centrocampo è, anche se l'allenatore non disdegnerebbedal mercato e chissà che presto possa sorgere qualche buona novità all'orizzonte. Domani sarà l’occasione giusta per mettere tutto sul tavolo e organizzare le mosse dei prossimi giorni, che molto incideranno sul futuro dell'Inter.Non tanto per il nome a centrocampo, quanto, invece, per la punta, visto che anche