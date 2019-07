Secondo quanto riportato dall'agenzia internazionale Reuters il futuro di Gareth Bale potrebbe non essere allo Jiangsu Suning nonostante il club cinese si prepari ad acquistarlo. Lo Jiangsu, in virtù delle regole sul tesseramento dei giocatori stranieri in Cina e dopo l'acquisto di Miranda, potrebbe fare per Bale come quanto fatto già nel 2017 con Trent Sainsbury prestato all'Inter perché impossibilitato a schierarlo in campo.