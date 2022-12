Attraverso i propri social, il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella ha voluto elogiare Lionel Messi per la sua vittoria con l'Argentina, allegando la foto della Pulce mentre bacia la Coppa del Mondo e in aggiunta la didascalia: “Non avrò altro Dio al di fuori di te” a cui ha aggiunto anche l’emoticon di una capra, ovvero GOAT (greatest of all time).