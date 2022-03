Simone Inzaghi e il suo staff sono al lavoro per garantire al gruppo il pieno recupero delle energie in tempi brevi, affinché l'Inter possa tornare a macinare vittorie in questo sprint scudetto. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, prendendo in esame il caso di Nicolò Barella.



“La fotografia è chiara e non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Forse giusto una postilla: a fine mese l’Italia, di cui Barella è un protagonista, si gioca la qualificazione al Mondiale. Pensare che dalla testa di un giocatore questo discorso si annulli, è pura utopia. Il nervosismo in campo è la conseguenza. La domanda è: come se ne esce? Con un lavoro atletico dedicato, cosa che lo staff di Inzaghi sta già affrontando. Con una gestione delle forze più oculata da parte dell’allenatore: se a Barella è impossibile rinunciare dall’inizio, visto il rendimento delle seconde linee, è pensabile almeno risparmiargli minuti qua e là, quando la partita e il risultato lo consentono. Il resto diventa...circumnavigare il problema”.