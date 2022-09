In occasione dell'esordio stagionale in Champions League contro il Bayern Monaco, il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella è stato protagonista di un'intervista ai canali ufficiali del club. "Le mie radici sono a Cagliari, la città dove sono nato e cresciuto. A Como ho vissuto la mia prima esperienza lontano dai miei affetti e mi è servito molto a livello professionale che personale per crescere e maturare mentre Milano è il presente, il posto in cui volevo essere e mi trovo", dichiara il calciatore sardo.



Sugli idoli di gioventù: "Ho sempre detto che Stankovic era il mio prototipo del giocatore che mi piaceva, nel mio percorso ha influito Daniele Conti, con la sua umiltà, il suo esempio e il suo amore per il Cagliari".



Il gol a cui è più legato: "Il primo è stato contro lo Slavia Praga ma del secondo, quello col Verona, ho un bel ricordo perché eravamo 1-1 a 7' dalla fine e quella rete ci ha regalato la vittoria in rimonta. Ho preso palla da De Vrij, ho puntato verso il centro e sono rientrato tirando sotto l'incrocio. Ricordo il boato dello stadio strapieno, l'esultanza, l'abbraccio dei compagni, ho ancora i brividi se ci penso".