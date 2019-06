L'Inter non vuole partecipare ad aste per Nicolò Barella. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di TuttoSport, che spiega





“Niente aste per Barella. L’Inter mette un punto alla trattativa dell’estate. Beppe Marotta e Piero Ausilio non vogliono essere trascinati in un gioco al rialzo benedetto da Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, che per il suo gioiello vuole incassare 50 milioni. Questo anche perché terzo incomodo nella trattativa è la Roma con cui i nerazzurri stanno già trattando Edin Dzeko (e, pure in questo caso, da settimane è in atto una vera “guerra di logoramento” tra i club). Un corto circuito da cui il club nerazzurro è pronto a sfilarsi se l’Inter non vedrà soddisfatte le sue condizioni”.