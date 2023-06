Ci sono pure le parole del centrocampista dell'Inter Nicolò Barella all'interno del docu-film dedicato alla leggenda del Cagliari Gigi Riva: "Quando l’ho visto per la prima volta mi ha detto ‘Ciao Nicolò’ e mi ha stretto la mano, come se mi conoscesse da tanto tempo. È stata un’emozione, è stato strano. Poi mi ha detto di continuare così e di restare sempre umile. Avevano tutti il mito di diventare un giorno come lui, di giocare con la maglia con cui lui ha fatto la storia, ma so che sarà impossibile: non ci saranno altri Riva. Per me il fatto di parlare solo con lui mi faceva dire ‘Ho un posto nel mondo’. Per la gente di Cagliari è una figura mitologica, quello che ha fatto è troppo grande da spiegare. Sentire solo un’intervista dove dice che sono un giocatore importante è uno stimolo troppo grande. Anche il solo il fatto di aver vestito la sua maglia, di essere stato nella sua scuola calcio e che il mio nome venga avvicinato al suo per me vale tutti i sacrifici che ho fatto”.