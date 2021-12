Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, parla a Dazn dopo la partita con il Torino: "Abbiamo ritrovato la solidità difensiva che avevamo lo scorso anno, stiamo facendo bene. Lo zampino del mister è importante, ci dà l'imprevedibilità che non avevamo lo scorso anno. Abbiamo fatto un mese perfetto.



SULLO SCUDETTO VINTO - "Ci dà maggiore consapevolezza, ci dà le motivazioni per provare a ripetere ciò che abbiamo fatto lo scorso anno. Noi ci troviamo bene a giocare ogni tre giorni, è diventato normale. In più ci divertiamo, tutti si sono integrati, vogliamo continuare così".