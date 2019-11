Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato a InterTV dopo il 2-1 contro l'Hellas Verona: "Volevamo fortemente chiudere questo ciclo di partite con una bella vittoria. Si era messa male, con il gol preso all'inizio. Ma non ci siamo fatti prendere dal nervosismo e siamo riusciti a ribaltarla. Con la fiducia, aumenta anche la voglia di andare avanti ed aiutare la squadra. Fare un gioco come quello dell'Atalanta aiuta tanto: si gioca sempre col principio di tenere la palla e non buttarla mai. Godin? Non mi sento alla pari degli altri, perché basta vedere le statistiche. Ma il mio obiettivo è quello di migliorare giorno dopo giorno e vivermi questo sogno".