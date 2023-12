L'Inter si prepara alla trasferta del Maradona di Napoli. Secondo quello che filtra da Appiano Gentile, riferisce Sky Sport, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, che oggi si è allenato ancora a parte, dovrebbe saltare il big match e tornare per Inter-Udinese del 9 dicembre, onde evitare rischi di ricadute al polpaccio.



IL RIENTRO DI PAVARD - Buone notizie invece per Benjamin Pavard: tra 15 giorni dovrebbe tornare a lavorare in gruppo dopo aver tolto il tutore che era stato necessario indossare a causa della lussazione della rotula del ginocchio sinistro accusata nel match con l'Atalanta.