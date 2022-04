Intervistato da Dazn, il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ha elogiato il lavoro del suo ex allenatore, Antonio Conte.



“Conte mi ha consacrato. A lui devo il 90% di quello che sono oggi, mi ha trasmesso tanto a livello tecnico e di mentalità, non è da tutti far giocare da titolare un giovane in una squadra che doveva ripartire”.