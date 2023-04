In vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Benfica, sono arrivati a Milano circa 5mila tifosi portoghesi. Un migliaio si è radunato in zona Arco della pace per dirigersi, scortati dalle forze dell’ordine, verso la fermata della Metro MM2 Pagano. Da qui il tratto verso San Siro.



Nonostante la prefettura abbia disposto il divieto di vendita e somministrazione di alcolici, si sono comunque verificati dei danni. Presso la fermata della metro sono state danneggiate una cassetta antincendio e un’insegna luminosa. Inoltre, è stato emesso un daspo di un anno nei confronti di un 39enne per possesso di quattro fumogeni.