Nonostante l'animo non sia dei migliori in casa Inter dopo il pareggio con la Salernitana, anche per il Benfica vale lo stesso discorso. La squadra di Schmidt, prossima avversaria dei nerazzurri nei quarti di Champions League, ha perso infatti per 2-1 in casa il big match del campionato portoghese contro il Porto. Come arrivano entrambe le squadre al match d'andata di coppa, previsto per martedì in casa del Benfica?



SITUAZIONE INTER - La squadra di Inzaghi arriva alla sfida europea con il morale sotto i piedi. Sono ben sei le partite di fila senza vittorie: sconfitta in campionato da Spezia, Fiorentina e Juventus. Pareggio con il Porto in Champions (pur decisivo per il passaggio del turno) e con i bianconeri in Coppa Italia, oltre a quello di oggi con la squadra di Paulo Sousa. In aggiunta a questo score, c'è un altro record negativo: secondo quanto riportato da Opta, è solo la terza volta nella storia che il club nerazzurro che perde almeno dieci delle prime ventotto partite di campionato. Le prime due sono state nel 1998/1999 dove chiuse il campionato all’ottavo posto e nel 2011/2012 quando l'Inter si classificò sesta in Serie A.



SITUAZIONE BENFICA - Nonostante la sconfitta di oggi, la squadra di Schmidt rimane la capolista della Liga Portugal a +7 sulla squadra di Conceiçao. Al di là del passo falso di oggi, le aquile stanno disputando un campionato incredibile e questo KO solo il primo del 2023, dopo dieci vittorie consecutive con ben otto senza subire nemmeno un gol.