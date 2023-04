Inter-Benfica (calcio d'inizio ore 21) è il ritorno dei quarti di finale di Champions League, a San Siro si parte dal 2-0 in favore dei nerazzurri maturato nel match d'andata al Da Luz. Arbitra lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, assistito dai connazionali Diego Barber e Guadalupe Porras Ayuso con Cesar Soto Grado quarto uomo, Alejandro Hernandez e Juan Martinez Munuera come VAR ed AVAR. Su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



INTER-BENFICA



del Cerro Grande

Barber e Porras Ayuso

IV: Soto Grado

VAR: Hernandez

AVAR: Martinez Munuera



37' - Regolare la posizione di Rafa Silva, scattato sul filo del fuorigioco - tenuto in gioco da Acerbi -. Breve check del VAR ma è tutto buono. Assist al bacio del portoghese per Aursnes.



32 ' - GOL ANNULLATO A LAUTARO - Colpo di testa da parte di Lautaro Martinez che si insacca alle spalle di Vlachodimos. Sul cross di Dzeko, l'arbitro del Cerro Grande ha sanzionato la spinta del giocatore nerazzurro. Dubbi sulla reale entità del contatto