Un scontro che darebbe vita ad una finalista italiana, 13 anni dopo la vittoria dei nerazzurri.La tensione si fa sempre più tagliente per questo ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea. Inter che gode di un vantaggio considerevole in vista del match di stasera e che sarà sostenuta da uno stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano che si preannuncia sold out.– 2-0 contro il Lecce -. Dopo quel match sono arrivate 4 sconfitte – di cui 3 consecutive in casa senza segnare, record negativo storico per il club – ed un pareggio contro la Salernitana. Un periodo non positivo che non rispecchia le ultime prestazioni europee.– i portoghesi hanno infatti perso le ultime due partite di campionato contro Porto e Chaves, riaprendo, di fatto, la lotta per il titolo -.disputatasi giusto 8 giorni fa e terminata 0-2 grazie alle reti di Barella e Lukaku. Il primo incontro fu allo Stadio San Siro, il 27 maggio 1965, nell’atto finale di Coppa dei Campioni di quell’anno – vinta 1-0 dai nerazzurri -. L’altra doppia sfida arriva direttamente dagli ottavi di finale della Coppa Uefa ‘03/’04.Tanta è la voglia di vedere l'Inter in campo per questo quarto di finale contro il Benfica, tanta è la folla attesa a San Siro e tanta la passione che circonda i nerazzurri nonostante tutti.La riprova il gruppo l'ha avuta pochi minuti fa, quando, che ha ritardato l'arrivo della squadra ostacolandone il transito. Lo riferisce Amazon Prime Video.